Nel ASA und Plug Power befinden sich aus charttechnischer Sicht seit geraumer Zeit in schwerer See. Mittlerweile haben die Aktien vermeintlich günstige Niveaus erreicht. Die Risiken scheinen begrenzt, die Chancen dagegen beachtlich. Zumindest wirkt das auf den ersten Blick so. Doch es könnte auch ganz anders kommen… Bleiben wir zunächst bei der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA. Nel ASA - Kursdebakel vorbei? Chancen kommen. Nel ASA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...