Der Optimismus vieler Goldbugs kennt derzeit kaum Grenzen, doch noch warten wir auf den nachhaltigen Ausbruch des Goldpreises über die Marke von 2.000 US-Dollar je Unze. Das Marktumfeld ist jedenfalls nahezu perfekt.

Zu viele Baustellen im Finanzsystem: Goldpreis profitiert!

Rekordhohe Schulden, geopolitische Krisen, ein schwacher US-Dollar, anhaltende Inflation und eine Rezession in den USA vor der Tür: Für den Goldpreis könnte es kaum besser laufen. Die Bankenkrise zeigt derzeit, was es bedeutet, wenn man 15 Jahre lang alle Probleme durch neue Schulden oder frische Liquidität der Notenbanken wegkauft. Die Probleme werden nicht gelöst, sondern nur in die Zukunft verschoben - und jedes Mal ein bisschen größer. Irgendwann ist aber Schluss und dann spielt Gold in den Überlegungen vieler Investoren wieder eine wichtige Rolle.

Selbst Goldman Sachs glaubt an höhere Goldpreise

Der Goldpreis hat nach der starken Korrektur ab Ende Januar im März den Turbo eingeschaltet und binnen weniger Wochen zumindest intraday die Marke von 2.000 US-Dollar überschritten. Nachhaltig war dies aber noch nicht. Derzeit sammelt die Notiz Kraft für den nächsten Anlauf. Untertstützung kommt dabei nicht nur von der positiven Saisonalität. ...

