Hannover (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der positiven Stimmung am Aktienmarkt waren sichere europäische Benchmarkanleihen weniger gefragt, so die Analysten der Nord LB.Zehnjährige Bunds würden bei 2,32% (plus 4Bp) rentieren.Gemäß Schätzung des Statistischen Bundesamts würden niedrigere Benzin und Heizölpreise die deutsche Inflation auf den tiefsten Stand seit August 2022 (7,4%) drücken. Im Januar habe die Teuerung noch bei 8,7% gelegen. ...

