Nissan bringt in Europa zwei neue Varianten seines Elektromodells Ariya auf den Markt. Änderungen an der Karosserie gibt es nicht. Im einen Fall handelt es sich um ein neues Top-Modell, im anderen Fall um eine günstigere Ausstattung, damit der Ariya in einigen Ländern förderfähig wird. Bei letztgenannter Variante geht es den Ariya Engage mit Frontantrieb, der mit beiden Batteriegrößen (63 und 87 kWh) ...

