Die BMW-Aktie hat gestern 1,8% zugelegt und ist über der runden 100er-Marke aus dem Handel gegangen. Rückblick: Die BMW-Papiere waren zum Monatsanfang erstmals seit Dezember 2015 per Tagesschluss über die 100-Euro-Marke gestiegen. In der Spitze ging es dabei für die Kurse am 9. März bis auf 103,70 EUR, bevor es zu einer Tagesumkehr und einer anschließenden ...

