Der DAX ist am Freitag kurz nach Handelseröffnung auf 15.570 Punkte gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit drei Wochen markiert. Nach einem Plus von 1.100 Punkten binnen weniger Tage und dem Gap gestern, könnte es kurzfristig etwas tiefer gehen. In die andere Richtung geht es derzeit vor allem bei Adidas und Infineon. Mehr Infos zu allen wichtigen Themen des Vormittags erhalten Sie im Video.

