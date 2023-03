(shareribs.com) Chicago 31.03.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel leichter. Die Exportverkäufe der vergangenen Woche fielen schwach aus. In Argentinien wurden die Ernteprognosen bestätigt. Die massive Trockenheit in Argentinien hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass die Ernteprognosen immer weiter nach unten korrigiert wurden. Am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...