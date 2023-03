© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Es ist an der Zeit, sich mit Alibaba zu beschäftigen. Wall Street-Analysten geben sich nach Bekanntgabe der Umstrukturierung des Imperiums äußerst bullish. Wohin die Reise jetzt gehen könnte!

Laut JP-Morgan-Analyst Alex Yao habe die Alibaba-Aktie mittel- und langfristig Kursverdopplungspotenzial. Sein Kursziel taktiert der Analyst bei 210 US-Dollar für die in den USA notierten Alibaba-Aktien ein. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 103 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

"Aus der Sicht der Anlegerstimmung vergleichen wir die Umstrukturierung von Alibaba mit der Umwandlung von Google in Alphabet, ein klarer Stimmungsaufheller, der den kurzfristigen Aktienkurs antreiben sollte", so Yao.

Und weiter: "Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die Reorganisation von Alibaba mittel- bis langfristig bedeutendere Auswirkungen auf die Geschäftsgrundlagen und den Aktienkurs haben könnte. Wir erwarten eine positive Reaktion des Aktienkurses auf die Ankündigung der Umstrukturierung und unsere Bewertungsanalyse zeigt einen Wert von 210 US-Dollar pro Aktie als Blue Sky-Szenario."

Alibaba hatte am Dienstag angekündigt, das Unternehmen in sechs Geschäftsbereiche aufzuteilen. Jedes dieser neuen Unternehmen könne Fremdkapital aufnehmen und an die Börse gehen - mit Ausnahme von Taobao, das zu 100 Prozent im Besitz von Alibaba bleiben werde. Jedes Unternehmen werde demnach auch seinen eigenen CEO und Vorstand haben.

Yao geht davon aus, dass die Aufspaltung ein "wendigeres und agileres" und "kosteneffizienteres" Alibaba bedeuten könnte. "Auf Konzernebene glauben wir, dass die Reorganisation in Zukunft zu einer konsistenten Margenverbesserung führen wird", so Yao.

Auch bei Morgan Stanley zeigt man sich bullish. Alibaba-Aktien würden mit einem erheblichen Abschlag zu ihrer Gesamtbewertung gehandelt. Die Umstrukturierung könnte diesen Wert freisetzen. Die Analysten sehen ebenfalls "Potenzial für eine Steigerung der Hausse von 200 US-Dollar pro Aktie".

"Mit der allmählichen Erholung des Konsums in China und dem potenziellen Katalysator der Unternehmensumstrukturierung bekräftigen wir Alibaba als unseren Top-Pick in China im Bereich Internet", zitiert CNBC die Analysten. Und weiter: "Wir glauben, dass der Aktienkurs in den nächsten 60 Tagen absolut gesehen steigen wird."

Jefferies glaubt auch, dass die Umstrukturierung es den verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglichen werde, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Nach den Berechnungen der Investmentbank werden Alibaba-Aktien derzeit mit einem "deutlichen Abschlag" auf die Bewertung der Summe aller Teile gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion