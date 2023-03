EQS-Ad-hoc: Deutsche Eigenheim Union AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Deutsche Eigenheim Union AG übertrifft prognostiziertes Konzernjahresergebnis 2022



31.03.2023 / 11:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatzerlöse erhöhen sich auf ca. 8 Mio. EUR

Konzerngewinn steigt auf ca. 1 Mio. EUR

Ausbau Baustoffhandel für bezahlbare und nachhaltige Energieerzeugung Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen wird voraussichtlich die Prognose für das Konzernergebnis 2022 übertroffen. Der Konzerngewinn verdoppelt sich voraussichtlich auf 1 Mio. EUR.



"Das verbesserte Konzernjahresergebnis zeigt, dass die Eigenheim Union Gruppe ihren Wachstumskurs konsequent fortsetzt. Auch das Geschäftsjahr 2023 ist gut gestartet. Im Zeitraum Dezember 2022 bis März 2023 wurden insgesamt 42 Wohneinheiten in einem zweistelligen Umsatzvolumen platziert. Zudem haben wir das Sortiment unseres Baustoffhandels um Photovoltaik-Komplettanlagen und Wärmepumpen erweitert um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Wir bieten unseren Kunden nun ein Komplettpaket aus bezahlbarem Wohnraum in Kombination mit bezahlbarer und nachhaltiger Energieerzeugung."



Der vollständige Geschäftsbericht wird voraussichtlich im Juni 2023 veröffentlicht.



Über Eigenheim Union Gruppe

Die Eigenheim Union Gruppe ist auf die Realisierung bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraums in der Metropolregion Berlin spezialisiert. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse werden standardisiert und durch das erfahrende Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt

