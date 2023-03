Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A. vom 30.03.2023:Die Metalcorp Group S.A. (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") hat von einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50% unbesicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die "Anleihe 2017/2023"), um die Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die Erwerbsgesellschaft zu überführen. ...

