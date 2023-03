Der Knaus Tabbert Konzern profitiert von der hohen Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen und hat 2022 einen Rekordumsatz von 1,05 Mrd. Euro erreicht, was einem Plus von 21,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht Insgesamt wurde trotz den Herausforderungen entlang der Lieferketten mit 29.556 fakturierten Einheiten (Vorjahr: 25.922) ein erneuter Absatzrekord erzielt, so das Unternehmen. Das eigentliche Absatzpotenzial auf Basis der hohen Marktnachfrage sowie der Auftragsbestände habe jedoch aufgrund der Lieferkettenunterbrechungen nicht vollständig bedient werden können, heißt es.Aufgrund des weiterhin hohen Auftragseingangs betrug der Auftragsbestand zum 31. Dezember - wie bereits im Vorjahr - rund 1,3 Mrd. Euro oder 30.711 Einheiten (Vorjahr: ...

