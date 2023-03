EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Personalie/Vereinbarung

Corporate News vom 31. März 2023 HMS Bergbau AG: Vorzeitige Vertragsverlängerung mit Finanzvorstand Jens Moir Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Jens Moir als Finanzvorstand vorzeitig

Berlin, 31. März 2023: Der Aufsichtsrat der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt die vorzeitige und weitere Berufung von Herrn Jens Moir zum Finanzvorstand bis zum 31. März 2026 bekannt.



"Im Rahmen der Aufgaben des Vorstandsressort Finanzen der HMS Bergbau AG hat Herr Moir maßgeblich am Umsatz- und Ertragswachstum der vergangenen Jahre der HMS Bergbau AG verantwortlich gezeichnet. Zudem schätzen wir seine CFO-Expertise, die er bei internationalen Finanzierungen zur Umsetzung der globalen Diversifizierungsstrategie mit Akquisitionen von Produktionsunternehmen im Sand- und Zementsektor sowie in der Kupferaufbereitung eingebracht hat. Mit der vorzeitigen Verlängerung soll Herr Moir den Expansionsprozess der HMS-Gruppe mit dem Fokus auf seltene Erden und Minerale für den Clean-Tech-Sektor weiterhin maßgeblich mitgestalten. Gleichzeitig ist eine langfristige Kontinuität in der Führung des Unternehmens sichergestellt.", so Heinz Schernikau, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der HMS Bergbau AG. "Ich freue mich, dass meine Arbeit seit dem Jahr 2020 als Finanzvorstand der HMS Bergbau AG positiv gewirkt hat und in einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis zum 31. März 2026 gemündet ist. Positiv sehe ich einer weiteren Zusammenarbeit im Vorstand, mit dem Aufsichtsrat und mit dem gesamten HMS Bergbau AG Team entgegen. Gemeinsam möchten wir den Weg des Umsatz- und Ergebniswachstums durch den stetigen Ausbau bestehender internationaler Handelsbeziehungen, eine zunehmende Diversifizierung im Handelssegment sowie die Fortführung der globalen M&A Strategie - insbesondere mit eigenen Rohstoff-Erschließungsprojekten - weiter voranbringen. Wie in den vergangenen Jahren werden wir im Finanzressort die nötigen globalen finanziellen Grundvoraussetzungen dafür schaffen.", so Jens Moir, Finanzvorstand der HMS Bergbau AG. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle, sowie von Rohstoffen wie Zement, Erze oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.

