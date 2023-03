Bosch Personalchefin tritt ab & Weitere Fortschritte bei der Partnerschaft zwischen Ita Aiways und der Lufthansa | Außerdem: Spannende Termine in der nächsten Woche

Werbung







Nach zwei Jahren tritt die Personalchefin Filiz Albrecht beim deutschen Traditionsunternehmen frühzeitig von ihrem Posten als Personalchefin ab.



Bei Bosch, einem der größten Automobilzulieferer der Welt, kommt es zu einem frühzeitigen Wechsel bei der Geschäftsführung. Die 51-Jährige Filiz Albrecht, gibt heute den Posten als Personalchefin nach zwei Jahren auf. Eigentlich würde der Vertrag bis Ende dieses Jahres laufen. Nach Konzernaussagen bestehe für Filiz Albrecht auch kein Interesse für eine Verlängerung des Vertrages. Der Grund für den Ausstieg seien nach eigenen Aussagen persönliche Interessen. Die freigewordene Position deckt der 56-Jährige Stefan Grosch. Dieser war in der Vergangenheit Mitglied des Bereichsvorstands im Geschäftsbereich Powertrain Solutions und war dort vor allem für kaufmännische Aufgaben zuständig. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 88,4 Milliarden Euro bei 420 Tausend Mitarbeitern Weltweit. Dabei konnte ein operatives Ergebnis vor Finanzergebnissen und Steuern von 3,7 Milliarden Euro erzielt werden.



Ita Airways und die Lufthansa einigen sich auf einen Businessplan



Nach Aussagen des Italienischen Wirtschaftsministeriums wurden Fortschritte bei einer möglichen Partnerschaft zwischen der Ita Airways und der Deutschen Lufthansa erzielt. Der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr erklärt zudem, dass das Hauptgesprächsthema bei den Verhandlungen lediglich der Preis der italienischen Fluggesellschaft sei. Zudem erwarte er einen möglichen Abschluss bis zum 24 April. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete das deutsche Flugunternehmen einen Adjusted EBIT von 1,5 Milliarden Euro. Somit war es dem Unternehmen, verglichen zum Vorjahr (-1,7 Milliarden Euro), wieder möglich ein positives Ergebnis zu erzielen.









