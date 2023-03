Sartorius meldet eine Übernahme: Für einen Kaufpreis von 2,4 Milliarden Euro erwirbt das Unternehmen die französische Gesellschaft Polyplus. "Mit rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und produziert Polyplus Transfektions- sowie DNA- und RNA-Trägerreagenzien und Plasmid-DNA in hoher, GMP-konformer Qualität", so Sartorius am Freitag ...

