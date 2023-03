In Marokko haben Unternehmen der Strom- und Automobilbranche dem vor wenigen Wochen gegründeten branchenübergreifenden Fachverband für Elektromobilität APIME grünes Licht gegeben, um im Land in den nächsten drei Jahren 2.500 neue Ladestationen zu installieren. Diese sollen bis 2026 in den wichtigsten marokkanischen Städten wie Casablanca, Tanger und der Hauptstadt Rabat errichtet werden, um den Import ...

