ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Auslieferungen im ersten Quartal erschienen schwach, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings befinde sich eine Rekordzahl an Maschinen bei Kunden in Annahmetests. Seine Erwartungen für Mai seien damit eher zu niedrig als zu hoch./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / 16:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

