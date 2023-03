EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Grundkapital, Anzahl der Aktien

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VERÖFFENTLICHUNG DES KAPITALS UND DER GESAMTANZAHL DER STIMMRECHTE



31.03.2023 / 13:30 CET/CEST

Wien, am 31.03.2023





Wien, am 31.03.2023 Gemäß § 135 Abs 1 Börsegesetz 2018, gibt AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("Gesellschaft") hiermit bekannt, dass infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. auf die Gesellschaft und der Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.314.867 auf Basis der jeweiligen Hauptversammlungsbeschlüsse vom 30.01.2023, jeweils mit Wirksamkeit zum 17.03.2023, das Grundkapital der Gesellschaft nunmehr EUR 18.176.934 beträgt. Das Grundkapital ist unterteilt in 18.176.934 auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 130 Börsegesetz 2018 Aktionäre, die Aktien der Gesellschaft erwerben oder veräußern und deren Anteil an den Stimmrechten infolge eines solchen Erwerbs oder einer solchen Veräußerung die Schwellen von 4 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 % und 90 % erreicht, über- oder unterschreitet, verpflichtet sind, der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), der Wiener Börse sowie der Gesellschaft diese Änderungen der bedeutenden Beteiligungen und Stimmrechte mitzuteilen. Weitere Informationen zu den Beteiligungsmeldungen sind auf der Website der FMA unter folgendem Link abrufbar: https://www.fma.gv.at/en/capital-markets/disclosure-requirements/major-holdings/ ; Aktionäre können sich für nähere Informationen auch an den IR Director der Gesellschaft unter den untenstehenden Kontaktdaten wenden. Diese Mitteilung ist weder als Rechtsberatung intendiert noch stellt sie eine solche dar; den Aktionären wird empfohlen sich in Zusammenhang mit der Erstattung der erforderlichen Beteiligungsmeldungen rechtlich beraten zu lassen. Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien

Österreich Ansprechpartner: Dimitris Tzelepis

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.at

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)

ATHEX (Main Market)



31.03.2023 CET/CEST