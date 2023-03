Koenig & Bauer (SKB) hat seine endgültigen Zahlen für 2022 veröffentlicht, die den im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen entsprechen. Mit einem EBIT von EUR 22 Mio. übertraf SKB die Erwartungen von AlsterResearch und die prognostizierte Bandbreite von EUR 15-20 Mio. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte wurden die ersten Auswirkungen des Effizienzprogramms "P24x" des Unternehmens und eine effizientere Reaktion auf Herausforderungen in der Lieferkette und bei den Kapazitäten sichtbar. Der Ausblick auf das Jahr 2023 lässt positive Effekte erwarten, wobei ein Umsatzwachstum von ~10% und ein EBIT-Wachstum von bis zu fast 80% im Jahresvergleich erwartet wird. Darüber hinaus hat das Management sein mittelfristiges Ziel angehoben, was darauf hindeutet, dass die derzeitigen Verbesserungen als nachhaltig angesehen werden. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 32,00. Sobald sich die Visibilität verbessert, könnten die Schätzungen weiter nach oben korrigiert werden, weshalb der Experte SKB gegenüber anderen zyklischen Aktien bevorzugt, die bereits neu bewertet wurden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





Kostenloser Report: Diese Aktien werden bald explodieren! Chart-Profi Stefan Klotter hat sechs spannende Aktien gefunden, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich jetzt diesen Report - kostenlos und unverbindlich. Hier klicken