Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Anleihen befindet sich weiterhin in Schockstarre, so die Analysten der Helaba.Allmählich scheinen jedoch die turbulenten Geschehnisse der letzten Woche verdaut zu werden, berichten die Analysten der Helaba.Der Kassamarkt weise in der letzten Handelswoche ein sehr spezielles Bild auf, da die Vielzahl an schlechten News sowie Gerüchten um einige Banken in der Vorwoche zu einem Widening von 50-200 bps geführt habe und auch eine deutliche Underperformance von mehreren Jurisdiktionen stattgefunden habe. Vor allem die Verwerfungen um die Deutsche Bank hätten auf den Bonds anderer deutscher Institute gelastet und diese in Sippenhaft genommen. Weitere eher als high beta einzustufende Banken wie z.B. SocGen hätten ebenfalls sehr deutlich ausgeweitet. Da sich die Lage während der vergangenen Handelstage zumindest etwas beruhigt habe, sei bei vielen Emittenten eine schnelle Einengung erfolgt. ...

