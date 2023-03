Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4125/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/31 geht es um ein nicht überraschendes Outing der Grünen. Das Finanzportal Fonds Professionell schreibt, dass die Wertpapier-KESt-Befreiung nach einer Behaltefrist, wie sie im Regierungsprogramm angekündigt ist, tot ist und zitiert dazu die Finanzsprecherin der Grünen, Nina Tomaselli. Ohne weitere Worte, was die fachliche Begründung betrifft. KESt-Artikel: https://www.fondsprofessionell.at/news/uebersicht/headline/kest-befreiung-ein-leeres-versprechen-223377/ref/2/ - boersepeople im audiocdpodcast heute: Sebastian G. Nitsch ist mein 1. Gast in Season 6. Er ist CEO des Season-6-Presenters 6B47 Real ...

