Huawei hat heute seinen Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen vermeldet einen stabilen Geschäftsbetrieb für das Jahr 2022 und erzielte einen Umsatz von 642,3 Mrd. CNY sowie einen Nettogewinn von 35,6 Mrd. CNY. Huawei investiert auch weiter verstärkt in F&E, wobei die Jahresausgaben hierfür 2022 bei 161,5 Mrd. CNY lagen, was einem Anteil von 25,1 am Jahresumsatz des Unternehmens entspricht. Damit beliefen die Gesamtausgaben für F&E in den letzten zehn Jahren sich auf über 977,3 Mrd. CNY.

"Im Jahr 2022 strapazierten ein schwieriges externes Umfeld und marktfremde Faktoren den Geschäftsbetrieb von Huawei", so Eric Xu, amtierender Vorsitzender von Huawei, bei der Pressekonferenz zum Geschäftsbericht. "Inmitten dieses Sturms haben wir weiter alles darangesetzt, die Geschäftskontinuität zu sichern und die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus haben wir uns intensiv bemüht, erfolgreich zu wirtschaften und einen regelmäßigen Einnahmenstrom zu generieren, um unsere Kontinuität zu sichern und den Grundstein für die zukünftige Entwicklung zu legen."

Sabrina Meng, CFO von Huawei, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil. Sie merkte an: "Trotz erheblichen Drucks im 2022 waren unsere Gesamtergebnisse entsprechend der Prognose. Am Ende des Jahres 2022 betrug unser Haftungsanteil 58,9% und unsere Nettoliquidität 176,3 Mrd. CNY. Darüber hinaus erreichte unser Saldo des Gesamtvermögens eine Billion Yuan, hauptsächlich bestehend aus kurzfristigen Vermögen wie Barmitteln, kurzfristigen Investitionen und Betriebsvermögen. Unsere finanzielle Position bleibt solide, mit starker Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Im Jahr 2022 betrugen unsere Gesamtausgaben für F&E 161,5 Mrd. CNY, was 25,1% unseres Gesamtumsatzes ausmachte dieser Wert ist einer der höchsten in der Geschichte von Huawei. In Zeiten des Drucks machen wir mit Zuversicht weiter."

Im Jahr 2022 beliefen die Umsatzerlöse aus den Carrier-, Enterprise- und Verbraucher-Geschäftssparten sich auf jeweils 284 Mrd. CNY, 133,2 Mrd. CNY und 214,5 Mrd. CNY.

Huawei ist ein starker Befürworter von gemeinsamem Wachstum mit seinen Ökosystempartnern und ist der Meinung, dass Offenheit und Zusammenarbeit zum gemeinsamen Erfolg führen. Das Unternehmen hat die Plattformfunktionen seines HarmonyOS-, Kunpeng-, Ascend- und Cloud-Portfolios weiter geöffnet mit dem Ziel, das Entwicklererlebnis zu verbessern und seine Ökosystempartner an allen Fronten zu fördern und zu unterstützen. Huawei arbeitet derzeit mit über neun Millionen Entwicklern und mehr als 40.000 Ökosystempartnern zusammen, um die ökosystembasierte Innovation voranzutreiben und einen Mehrwert für Kunden zu schaffen.

"2023 wird für die nachhaltige Kontinuität und Entwicklung von Huawei maßgeblich sein", so Xu. "Starker Frost verleiht Pflaumenblüten einen süßeren Duft. Huawei ist heute wie eine Pflaumenblüte. Obwohl wir erheblichem Druck ausgesetzt sind, haben wir das Potenzial, diese Herausforderung am Ende zu meistern durch Wachstumschancen, ein robustes Geschäftsportfolio, einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, das langjährige Vertrauen unserer Kunden und Partner sowie den Mut zu umfangreichen Investitionen in F&E. Wir sind überzeugt, dass wir alle auftretenden Herausforderungen meistern und eine solide Grundlage für eine nachhaltige Kontinuität und Entwicklung schaffen können."

Sämtliche im Geschäftsbericht 2022 veröffentlichten Jahresabschlüsse wurden von KPMG, einer der vier führenden internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, unabhängig geprüft. Sie können unseren Geschäftsbericht für 2022 herunterladen unter https://www.huawei.com/en/annual-report/2022.

Hinweis: Der Schlusswechselkurs für 2022 ist 1,00 USD 6.9533 CNY

