NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das erste Quartal des Nutzfahrzeugherstellers dürfte stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Traton dürfte einen Free Cashflow von über 200 Millionen Euro erzielt haben./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

Kostenloser Report: Diese Aktien werden bald explodieren! Chart-Profi Stefan Klotter hat sechs spannende Aktien gefunden, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich jetzt diesen Report - kostenlos und unverbindlich. Hier klicken