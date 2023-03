NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M nach Zahlen von 95 auf 110 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal des Einzelhändlers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Verlust sei unterdessen deutlich geringer als befürchtet. Der Kurssprung der Aktie erscheine angesichts des schwachen derzeitigen Geschäfts aber übertrieben./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 23:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

Kostenloser Report: Diese Aktien werden bald explodieren! Chart-Profi Stefan Klotter hat sechs spannende Aktien gefunden, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich jetzt diesen Report - kostenlos und unverbindlich. Hier klicken