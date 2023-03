Seit Mitte Januar ging es mit der Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Energiekontor quasi nur nach unten. Dabei sind vor allem die langfristigen Aussichten für den Green-Tech-Titel unverändert gut. Am Freitag startet der SDAX-Wert nun eine Gegenbewegung, nach Zahlen und Ausblick steht ein Plus von mehr als fünf Prozent zu Buche.Energiekontor will weiterhin vom Ausbau der Erneuerbaren Energien profitieren und rechnet daher 2023 mit einem weiteren Gewinnsprung. Der Vorsteuergewinn soll 2023 um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...