HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 68 Euro angehoben. Das aktuelle Kursniveau biete eine gute Einstiegsgelegenheit bei dem Softwareunternehmen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nemetschek sei einer der Gewinner des Trends zur Digitalisierung./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006452907