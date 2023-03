Trading in Own Shares on 23 March 2023

Regulatory News:

Issuer: SEB S.A. (Paris:SK)

Types of securities: ordinary shares

ISIN: FR0000121709

LEI Code: 969500WP61NBK098AC47

Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meeting on May,19th 2022

Programme disclosed to the AMF on May, 13rd 2022

Stockbroker: SOCIETE GENERALE

Company Company LEI Code Instrument Code PSI Name Transaction Date (Day) ISIN Code Way Daily Volume

(Nb of securities) Daily Weighted

Average Price

Of Purchase Exchange SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA SOCIETE GENERALE 23/03/2023 FR0000121709 B 500 101,6592 AQE SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA SOCIETE GENERALE 23/03/2023 FR0000121709 B 3 000 101,5871 DXE SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA SOCIETE GENERALE 23/03/2023 FR0000121709 B 6 000 101,5237 ENX SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA SOCIETE GENERALE 23/03/2023 FR0000121709 B 500 101,4884 TQE TOTAL 10 000 101,5477

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue Transaction ID Purpose* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 09:54:36.095159 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 71 ENX 00685485510TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 2023032346081 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 09:54:36.098645 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 25 ENX 00685485511TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 2023032346337 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 09:54:36.102117 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 ENX 00685485512TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 2023032346593 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 09:54:36.105515 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 17 ENX 00685485513TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 2023032346849 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 09:54:36.108909 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 199 ENX 00685485514TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 2023032347105 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 09:54:36.112283 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 187 ENX 00685485515TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 2023032347361 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:02:03.069789 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 12 DXE 00685487311TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001F1Z AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:02:03.074335 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 19 ENX 00685487314TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032350945 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:02:42.112591 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 11 TQE 00685487521TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccSzBr AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:02:42.117508 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 17 TQE 00685487522TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccSzBt AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:03:07.148769 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 7 DXE 00685487712TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FH6 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:03:45.696141 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 13 DXE 00685487936TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FNX AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:03:45.701361 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 6 DXE 00685487937TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FNY AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:04:17.741392 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 19 DXE 00685488173TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FWI AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:04:17.744914 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 30 ENX 00685488175TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032352993 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:04:17.748822 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 20 DXE 00685488176TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FWJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:04:17.752654 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 6 AQE 00685488177TRLO1-1 B remi.soubies SEB B74532 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:04:19.441948 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 9 AQE 00685488179TRLO1-1 B remi.soubies SEB B74542 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:04:19.742758 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 35 AQE 00685488181TRLO1-1 B remi.soubies SEB B74544 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:06:25.117029 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685488985TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032353505 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:06:56.154107 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685489141TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032353761 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:07:35.702382 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 25 ENX 00685489426TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032354017 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:07:36.003547 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 10 ENX 00685489432TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032354273 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:07:38.005689 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 12 ENX 00685489456TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032354529 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:16.304744 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 7 DXE 00685491421TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001IKL AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:16.309159 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 26 ENX 00685491422TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032354785 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:44.730812 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 32 TQE 00685491506TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccTjjC AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:44.830195 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 13 ENX 00685491507TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032356321 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:50.140013 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 7 ENX 00685491534TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032356577 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:50.143525 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 2 ENX 00685491535TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032356833 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:12:53.144280 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 8 DXE 00685491553TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001IO9 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:14:20.160693 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 12 DXE 00685492089TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001J62 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:17:03.181424 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 14 DXE 00685493106TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001K5B AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:17:31.614177 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 25 ENX 00685493266TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032358369 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:20:01.131582 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 6 DXE 00685494252TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001L28 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:21:03.815357 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 8 ENX 00685494676TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032358881 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:21:03.820077 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 34 ENX 00685494678TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032359137 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:21:03.824881 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 17 DXE 00685494679TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001LDW AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:22:59.073675 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 14 DXE 00685495424TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001M01 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:22:59.080434 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 56 ENX 00685495427TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032359649 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:23:01.781577 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 71 ENX 00685495445TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032360929 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:25:12.911180 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 8 DXE 00685496458TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001MXH AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:25:12.915030 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 16 DXE 00685496460TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001MXI AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:26:38.311606 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 5 ENX 00685496934TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032363233 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:28:53.480679 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 47 DXE 00685497692TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001NZ3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:28:53.485159 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 50 ENX 00685497693TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032364001 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:28:53.488648 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 3 ENX 00685497694TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032364257 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:32:00.601429 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 23 DXE 00685498703TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001P8N AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:32:00.605222 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 22 ENX 00685498704TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032364513 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:32:00.609260 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 5 ENX 00685498705TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032364769 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:32:00.613436 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 22 ENX 00685498706TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032365025 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:32:00.704142 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 3 ENX 00685498707TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032365281 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:32:01.404189 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 4 ENX 00685498716TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032365537 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:42:24.861358 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 22 DXE 00685501065TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001S2H AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:42:24.865124 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 30 ENX 00685501066TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032368097 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:46:06.055033 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 9 DXE 00685501861TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001T8Z AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:46:06.060738 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 DXE 00685501862TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001T90 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:46:07.055713 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 4 DXE 00685501864TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001T9D AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:46:07.061346 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 14 DXE 00685501865TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001T9E AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:46:07.157475 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 27 ENX 00685501866TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032369377 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:49:26.212642 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 30 DXE 00685502558TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001UBA AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:49:26.216620 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 21 ENX 00685502559TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032371425 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:49:28.718114 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 25 ENX 00685502582TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032371937 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:49:28.724864 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 1 ENX 00685502583TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032372193 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:49:53.138589 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685502674TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032372449 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:50:19.055017 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685502754TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032372705 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:50:40.071555 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685502819TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032372961 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:50:58.085467 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 3 ENX 00685502890TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032373217 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:50:58.089076 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 5 ENX 00685502891TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032373473 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:51:14.099773 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685502924TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032373729 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:51:26.604483 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 14 ENX 00685502946TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032373985 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:52:14.436150 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 25 ENX 00685503068TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032374497 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:53:55.897433 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 4 AQE 00685503283TRLO1-1 B nova.cb SEB B101133 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:54:12.107242 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 9 DXE 00685503325TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001VLK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:54:13.009181 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 15 DXE 00685503327TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001VLO AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:54:13.013030 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 2 DXE 00685503328TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001VLP AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.050385 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 27 DXE 00685504282TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001WS2 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.054849 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 4 DXE 00685504283TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001WS3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.058804 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 15 ENX 00685504284TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032376033 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.062589 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 27 ENX 00685504285TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032376289 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.066282 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 5 ENX 00685504286TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032376545 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.070128 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 25 ENX 00685504287TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032376801 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 10:59:01.751181 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 7 DXE 00685504290TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001WSE AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:01:07.655200 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 7 DXE 00685504768TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001XHX AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:01:07.659583 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 5 DXE 00685504769TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001XHY AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:03:22.052527 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 9 DXE 00685505170TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001Y3V AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:35.691607 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 7 DXE 00685505740TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001YTC AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:35.888259 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 21 DXE 00685505771TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001YWT AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:35.897664 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 21 DXE 00685505776TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001YWX AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:36.189921 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 16 AQE 00685505804TRLO1-1 B nova.cb SEB B107534 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:36.488435 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 3 ENX 00685505808TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032378849 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:36.493303 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 25 ENX 00685505810TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032379105 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:36.498374 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 49 ENX 00685505811TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032379361 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:05:36.502362 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 15 ENX 00685505812TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032379617 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:06:12.118672 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 4 ENX 00685505983TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032380385 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:09:15.147434 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 14 TQE 00685506514TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccXpB9 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:09:15.151330 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 19 DXE 00685506515TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001ZTD AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:09:15.247856 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 22 ENX 00685506516TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032380641 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:11:25.050359 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 12 ENX 00685506914TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032380897 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:12:05.090703 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 14 ENX 00685507025TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032381153 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:12.158178 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 2 ENX 00685507255TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032381409 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:12.162056 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 8 ENX 00685507256TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032381665 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:12.959176 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 4 ENX 00685507259TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032381921 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:13.260487 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 3 ENX 00685507260TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032382177 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:22.070692 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 10 ENX 00685507290TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032382433 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:22.867692 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 ENX 00685507291TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032382689 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:13:23.470024 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 4 ENX 00685507297TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032382945 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:17:03.043717 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 18 AQE 00685507957TRLO1-1 B nova.cb SEB B112143 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:24:29.590149 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 94 ENX 00685509418TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032383969 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:26:15.169193 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 44 DXE 00685509720TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500023RY AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:26:15.268805 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 110 ENX 00685509721TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032384481 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:26:19.574472 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 2 TQE 00685509736TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccYr1D AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:26:48.110553 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 12 TQE 00685509842TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccYseh AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:26:48.714162 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 3 TQE 00685509858TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccYsnj AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:36:54.158499 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 14 ENX 00685511593TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032385505 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:36:54.162681 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 8 TQE 00685511595TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccZTjP AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:37:24.986013 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 14 ENX 00685511717TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032388321 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:37:24.990208 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 33 DXE 00685511718TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002658 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:37:25.087239 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 1 AQE 00685511719TRLO1-1 B nova.cb SEB B120858 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:37:48.103216 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 16 DXE 00685511794TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000266J AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:38:03.818978 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 6 DXE 00685511886TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000267Z AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:38:03.824819 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 3 DXE 00685511887TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002680 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:41:34.876989 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 9 DXE 00685512491TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002707 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:41:35.177023 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 7 DXE 00685512492TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000270B AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:42:02.597625 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 12 ENX 00685512585TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032389601 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:52:57.972673 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 23 ENX 00685514356TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032392417 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:52:57.976203 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 25 ENX 00685514357TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032392673 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:52:57.979703 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 14 ENX 00685514358TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032392929 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:52:57.983317 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 14 ENX 00685514359TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032393185 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:52:58.574668 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 2 ENX 00685514361TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032393441 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:52:58.579938 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 15 DXE 00685514362TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500029SK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:12.727934 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 2 DXE 00685515265TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002B1K AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:12.731752 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 50 ENX 00685515266TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032393953 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:12.735408 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 ENX 00685515267TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032394209 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:13.130636 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 10 DXE 00685515270TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002B1L AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:13.137609 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 17 DXE 00685515271TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002B1M AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:13.529730 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 24 ENX 00685515277TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032394465 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:18.536441 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 11 DXE 00685515296TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002B23 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 11:59:45.064495 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 51 ENX 00685515367TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032395745 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:00:54.740986 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 8 TQE 00685515665TRLO1-1 B nova.cb SEB E0Dtadccanns AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:00:54.746999 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 12 DXE 00685515667TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002BJL AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:00:54.752937 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 21 ENX 00685515669TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032396513 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:00:54.759384 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 17 AQE 00685515670TRLO1-1 B nova.cb SEB B130263 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:01:24.067131 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 9 AQE 00685515855TRLO1-1 B nova.cb SEB B130660 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:01:24.071418 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 1 AQE 00685515856TRLO1-1 B nova.cb SEB B130661 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:04:56.955946 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 11 TQE 00685516522TRLO1-1 B nova.cb SEB E0Dtadccb4yl AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:05:21.676363 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 19 DXE 00685516605TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002D29 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:05:21.681273 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 DXE 00685516606TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002D2A AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:06:15.814566 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 13 DXE 00685516727TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002DBR AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:10:03.086047 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 25 ENX 00685517354TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032397281 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:12:29.878412 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 10 DXE 00685517722TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002EH2 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:18:34.109146 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 6 TQE 00685518604TRLO1-1 B nova.cb SEB E0Dtadccbrao AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:18:38.813832 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 25 ENX 00685518626TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032398049 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:18:38.820666 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 11 DXE 00685518627TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002FWD AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:18:42.115312 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 8 DXE 00685518632TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002FWU AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:19:12.741909 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 14 ENX 00685518725TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032398305 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:19:12.746339 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 16 ENX 00685518726TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032398561 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:19:12.753476 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 7 ENX 00685518727TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023032398817 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:54:59.480719 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 2 TQE 00685524773TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadcceAW9 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.694697 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 10 TQE 00685525150TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadcceL8p AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.700904 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 73 DXE 00685525151TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002P8L AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.706575 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 1 ENX 00685525152TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323100353 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.712285 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 61 ENX 00685525153TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323100609 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.718606 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 38 AQE 00685525154TRLO1-1 B nova.cb SEB B153382 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.724729 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 20 DXE 00685525155TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002P8P AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.995331 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 15 DXE 00685525158TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002P8R AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:57:59.999540 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 15 DXE 00685525159TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002P8S AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 12:58:06.703267 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 19 DXE 00685525195TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002PA8 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:35.136812 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 18 TQE 00685525683TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadcceY7i AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:35.334557 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 12 ENX 00685525698TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323102657 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:35.340951 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 16 ENX 00685525701TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323102913 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:35.347960 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 19 ENX 00685525702TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323103169 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:35.433809 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 18 DXE 00685525704TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002Q2I AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:35.439440 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 4 DXE 00685525705TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002Q2J AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:36.135408 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 14 ENX 00685525713TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323103425 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:36.335362 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 7 ENX 00685525714TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323103681 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:36.339323 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 12 ENX 00685525715TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323103937 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:01:36.836140 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 17 ENX 00685525716TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323104193 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:34.854139 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 39 DXE 00685527163TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002RS8 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:34.857904 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 60 ENX 00685527164TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323105473 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:34.954403 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 36 ENX 00685527165TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323106497 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:34.957996 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 25 ENX 00685527166TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323107009 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:34.961547 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 28 ENX 00685527167TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323107265 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:35.155096 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 4 AQE 00685527168TRLO1-1 B nova.cb SEB B157733 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:35.855426 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 18 DXE 00685527171TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002RSE AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:35.859263 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 7 ENX 00685527172TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323107777 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:35.955379 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 70 ENX 00685527173TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323108033 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:36.658582 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 16 DXE 00685527180TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002RSJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:36.663711 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 7 DXE 00685527181TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002RSK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:44.765756 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 4 ENX 00685527222TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323108289 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:07:44.770177 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 7 ENX 00685527223TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323108545 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:16:05.071709 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 18 DXE 00685528634TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002TOR AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:21:17.169210 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 5 DXE 00685529445TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002UVA AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:21:17.173331 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 7 DXE 00685529446TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002UVB AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:21:17.178020 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 4 DXE 00685529447TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002UVC AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:21:17.182013 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 2 DXE 00685529448TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002UVD AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:26:06.096315 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 1 TQE 00685530369TRLO1-1 B nova.cb SEB E0Dtadccg1c6 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:28:41.806870 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 44 TQE 00685530855TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccgB5z AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:28:41.810979 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 100 TQE 00685530856TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccgB61 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:28:41.815122 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 1 TQE 00685530857TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccgB6B AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:28:41.818826 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 93 ENX 00685530858TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323109313 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:28:41.823138 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 AQE 00685530859TRLO1-1 B nova.cb SEB B166370 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:25.981327 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 21 AQE 00685531320TRLO1-1 B remi.soubies SEB B167524 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:25.986492 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 17 AQE 00685531321TRLO1-1 B remi.soubies SEB B167525 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.082341 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 3 AQE 00685531322TRLO1-1 B remi.soubies SEB B167526 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.088588 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 24 DXE 00685531323TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002XLB AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.382982 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 DXE 00685531324TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002XM9 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.391335 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 12 ENX 00685531326TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323109825 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.396898 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 27 ENX 00685531327TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323110081 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.683700 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 27 DXE 00685531329TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002XMD AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.884114 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 23 ENX 00685531330TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323110337 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:26.986176 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 14 ENX 00685531332TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323110593 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:30:47.899642 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 16 ENX 00685531456TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323110849 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:32:05.176041 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 16 ENX 00685531872TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323111105 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:32:06.077064 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 16 DXE 00685531875TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002YZ5 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:32:06.180065 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 26 ENX 00685531877TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323113409 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:41:53.532440 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 36 DXE 00685534985TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003437 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:41:53.536671 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 78 DXE 00685534988TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000343K AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:41:53.632081 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 61 ENX 00685535002TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323114177 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:41:53.639312 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 68 ENX 00685535007TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323114433 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:41:53.642763 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 31 ENX 00685535009TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323114689 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:41:53.733358 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 35 ENX 00685535012TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323114945 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:45:15.187156 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 TQE 00685535846TRLO1-1 B nova.cb SEB E0Dtadcci5KF AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:48:03.112856 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 3 ENX 00685536532TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323115201 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:48:03.116521 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 5 ENX 00685536533TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323115457 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:48:03.119961 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 5 ENX 00685536534TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323115713 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:48:05.616023 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 11 TQE 00685536542TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadcciNho AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:48:26.736691 +0000 FR0000121709 101,1000 EUR 27 ENX 00685536681TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323116225 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:49:37.495060 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 TQE 00685536984TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadcciWyD AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:53:28.087957 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 44 DXE 00685538026TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500039EJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:53:28.092288 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 35 DXE 00685538027TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500039EK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:56:34.332716 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 19 DXE 00685539011TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AKJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:56:34.336582 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 47 ENX 00685539013TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323119809 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:56:34.431784 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 24 ENX 00685539014TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323120065 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:56:34.435343 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 53 ENX 00685539015TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323120321 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 13:56:34.439412 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 15 AQE 00685539016TRLO1-1 B nova.cb SEB B185474 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:06:58.128256 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 13 AQE 00685542042TRLO1-1 B nova.cb SEB B192247 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:10:21.796024 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 4 AQE 00685542925TRLO1-1 B nova.cb SEB B194370 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:10:22.199225 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 4 AQE 00685542935TRLO1-1 B nova.cb SEB B194376 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:10:22.297351 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 27 TQE 00685542938TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadcckMAi AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.815330 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 49 DXE 00685549070TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RGM AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.819379 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 2 DXE 00685549071TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RGN AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.823088 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 72 ENX 00685549072TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323123905 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.827231 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 17 AQE 00685549073TRLO1-1 B nova.cb SEB B209879 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.831264 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 11 AQE 00685549074TRLO1-1 B nova.cb SEB B209880 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.916029 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 27 DXE 00685549075TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RGV AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.920728 +0000 FR0000121709 101,1000 EUR 51 DXE 00685549076TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RGX AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.925084 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 25 ENX 00685549077TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323125185 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.929651 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 42 ENX 00685549078TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323125441 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:33.934150 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 4 ENX 00685549079TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323125697 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:34.818014 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 8 ENX 00685549088TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323125953 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:34.821948 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 25 ENX 00685549089TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323126209 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:34.825803 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 28 ENX 00685549090TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323126465 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:35.719407 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 3 ENX 00685549096TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323126721 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:35.726266 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 18 ENX 00685549097TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323126977 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:36.221567 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 32 ENX 00685549099TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323127233 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:36.227446 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 40 ENX 00685549100TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323127489 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:36.233549 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 27 ENX 00685549101TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323127745 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:37.020277 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 2 ENX 00685549105TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323128001 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:37.221226 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 15 ENX 00685549106TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323128257 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:37.225023 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 29 ENX 00685549107TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323128513 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:37.322434 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 14 TQE 00685549108TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccmKTT AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:38.022143 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 25 ENX 00685549111TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323128769 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:38.825032 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 15 ENX 00685549120TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323129025 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:41.027570 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 3 ENX 00685549129TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323129281 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:41.031741 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 18 DXE 00685549130TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RIU AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:41.728992 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 7 DXE 00685549132TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RIZ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:33:41.733595 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 14 DXE 00685549133TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003RJ0 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:24.000911 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 33 ENX 00685549980TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323130817 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:24.004742 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 25 ENX 00685549981TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323131073 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:24.702155 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 2 ENX 00685549985TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323131329 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:24.705935 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 25 ENX 00685549987TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323131585 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:24.709675 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 12 ENX 00685549988TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323131841 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:24.713658 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 25 ENX 00685549989TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323132097 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:25.104935 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 2 ENX 00685549992TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323132353 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:25.504112 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 26 ENX 00685549996TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323132609 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:25.507793 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 7 ENX 00685549997TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323132865 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:26.206087 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 1 ENX 00685550003TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323133121 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:26.307003 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 25 ENX 00685550004TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323133377 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:36:39.122007 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 15 ENX 00685550068TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323133633 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:37:53.084867 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 14 ENX 00685550354TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323133889 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:38:33.126036 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 7 ENX 00685550574TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323134145 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:38:33.131627 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 7 ENX 00685550575TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323134401 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:38:37.130782 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 18 ENX 00685550612TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323134657 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:38:37.134800 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 3 ENX 00685550614TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323134913 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:40:20.119497 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 16 ENX 00685551033TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323135169 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:41:48.090791 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 18 ENX 00685551402TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323135425 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:42:44.142970 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 17 ENX 00685551723TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323135681 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:43:50.116665 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 16 ENX 00685552103TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323135937 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:44:45.063429 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 17 ENX 00685552336TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323136193 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:45:21.607776 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 17 ENX 00685552533TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323136449 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:45:39.530042 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 18 TQE 00685552649TRLO1-1 B nova.cb SEB E0DtadccnYjK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:45:39.534058 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 9 DXE 00685552650TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003WI8 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:45:39.538335 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 24 DXE 00685552651TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003WI9 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:45:39.542189 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 58 ENX 00685552652TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323138241 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:56:27.813966 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 26 ENX 00685557087TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323140033 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:56:49.142322 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 9 TQE 00685557227TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccofaJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:56:49.146655 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 119 TQE 00685557228TRLO1-1 B remi.soubies SEB E0DtadccofaM AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:20.231595 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 50 ENX 00685557742TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323142337 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:20.332018 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 18 DXE 00685557747TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500042TN AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:20.337847 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 4 DXE 00685557749TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500042TO AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:20.532867 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 50 ENX 00685557750TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323142593 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:20.539015 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 2 ENX 00685557751TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323142849 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:21.034738 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 76 DXE 00685557755TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500042TZ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:21.039572 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 4 DXE 00685557756TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500042U0 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:21.335822 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 21 DXE 00685557757TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500042U8 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:21.535039 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 30 ENX 00685557758TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323143617 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:58:57.071851 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 35 DXE 00685557977TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000432I AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:59:04.680872 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 4 DXE 00685558036TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004357 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 14:59:05.381169 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 3 DXE 00685558038TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000435T AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:00:59.022280 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 7 DXE 00685558910TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500044FS AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:01:46.278891 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 31 ENX 00685559165TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323150785 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:01:46.283305 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 22 DXE 00685559166TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500044XS AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:01:46.287507 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 9 DXE 00685559167TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500044XT AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:02:46.240645 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 22 ENX 00685559531TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323151041 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:03:46.198121 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 22 ENX 00685559779TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323151553 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:03:46.201940 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 ENX 00685559780TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323151809 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:03:46.300680 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 24 DXE 00685559787TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500045WI AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:03:46.306685 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 9 DXE 00685559790TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500045WJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:03:53.006228 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 12 DXE 00685559814TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500045Y3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:29.154757 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 25 ENX 00685560060TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323152065 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:29.159547 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 ENX 00685560062TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323152321 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:29.255447 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 4 DXE 00685560063TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500046AK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:29.660353 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 4 DXE 00685560071TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500046AO AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:30.055822 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 25 ENX 00685560072TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323152577 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:30.061203 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 ENX 00685560073TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323152833 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:30.556840 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 1 DXE 00685560074TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500046AR AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:41.273167 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 9 DXE 00685560145TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500046IH AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:04:42.674285 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 4 DXE 00685560151TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500046IL AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:06:05.078129 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 16 ENX 00685560736TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323153345 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:07:24.867402 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 50 DXE 00685561267TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500047WO AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:07:24.871491 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 4 DXE 00685561268TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500047WP AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:07:24.875548 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 13 DXE 00685561269TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500047WV AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:07:24.879498 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 19 DXE 00685561270TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500047WW AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:07:25.868920 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 21 DXE 00685561281TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500047XR AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:07:26.969488 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 16 ENX 00685561284TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323156417 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:10:18.261306 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 66 DXE 00685562339TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500049G3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:14:43.271923 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 75 ENX 00685563788TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323158209 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:14:43.373225 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 60 ENX 00685563789TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323158465 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:14:46.076244 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 20 AQE 00685563794TRLO1-1 B nova.cb SEB B246186 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:14:46.081179 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 58 DXE 00685563795TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004BM3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:16:57.353271 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 14 ENX 00685564690TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323160001 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:17:02.558355 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 20 ENX 00685564729TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323160513 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:17:02.563202 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 3 ENX 00685564730TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323160769 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:17:02.567957 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 38 ENX 00685564731TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323161025 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:17:02.658734 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 45 DXE 00685564732TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004CQV AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:17:02.662920 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 7 DXE 00685564734TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004CQW AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:23:23.447940 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 35 DXE 00685567183TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004FZ7 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:23:23.452226 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 9 DXE 00685567185TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004FZ8 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:24:11.395667 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 25 ENX 00685567427TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323163585 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:13.679787 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 8 DXE 00685567934TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GQ3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:13.684160 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 17 DXE 00685567935TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GQ4 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:13.688457 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 1 DXE 00685567936TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GQ5 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:14.482250 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 14 DXE 00685567953TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GQP AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:14.486448 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 2 DXE 00685567954TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GQQ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:17.086729 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 2 DXE 00685567979TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GR1 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:25:17.091263 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 14 DXE 00685567980TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004GR2 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:27:19.102852 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 15 DXE 00685568634TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004HI7 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.729219 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 20 DXE 00685569224TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004IC1 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.734360 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 25 DXE 00685569228TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004IC2 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.827160 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 14 DXE 00685569235TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004ICG AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.831828 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 9 DXE 00685569238TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004ICH AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.837206 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 2 DXE 00685569241TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004ICI AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.842242 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 90 ENX 00685569245TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323164609 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.847330 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 40 ENX 00685569246TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323165633 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.852472 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 62 ENX 00685569247TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323165889 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.928710 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 60 ENX 00685569251TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323166657 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:29:06.934639 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 27 ENX 00685569254TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323166913 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:33:19.686391 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 11 DXE 00685570447TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004K70 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:33:19.690492 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 38 AQE 00685570448TRLO1-1 B nova.cb SEB B261280 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:33:51.817672 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 1 ENX 00685570830TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323167681 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:33:51.822016 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 9 ENX 00685570831TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323167937 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:15.043961 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 10 DXE 00685570938TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004KMW AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:18.147050 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 10 ENX 00685570952TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323168193 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:45.088058 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 3 ENX 00685571245TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323168449 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:45.092521 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 6 ENX 00685571246TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323168705 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:45.489252 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 15 ENX 00685571251TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323168961 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:46.395881 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 12 ENX 00685571266TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323169217 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:49.999169 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 14 DXE 00685571294TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004KXO AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:34:50.003001 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 11 ENX 00685571295TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323169473 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:35:43.046594 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 3 DXE 00685571580TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004LAA AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:35:43.050535 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 7 DXE 00685571581TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004LAB AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:36:01.767100 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 10 DXE 00685571650TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004LDW AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:36:26.096752 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 13 DXE 00685571785TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004LO5 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:37:21.142506 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 12 DXE 00685571994TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004LZ9 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:42:28.116994 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 1 DXE 00685574937TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004NYX AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:42:28.121281 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 49 DXE 00685574938TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004NYY AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:42:28.124973 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 16 ENX 00685574939TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323169985 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:42:28.128590 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 47 ENX 00685574940TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323170241 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:44:28.257836 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 2 DXE 00685575724TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004OWR AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:44:28.261998 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 7 DXE 00685575725TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004OWS AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:44:28.266046 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 3 DXE 00685575726TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004OWT AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:44:28.269598 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 25 ENX 00685575727TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323171009 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:13.585755 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 28 AQE 00685576353TRLO1-1 B remi.soubies SEB B272566 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:15.786867 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 25 ENX 00685576363TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323172801 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:15.790732 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 16 ENX 00685576364TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323173057 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:16.689414 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 10 ENX 00685576377TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323173313 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:16.789670 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 150 AQE 00685576379TRLO1-1 B remi.soubies SEB B272626 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:16.794317 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 16 ENX 00685576380TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323173569 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:16.798306 +0000 FR0000121709 102,0000 EUR 12 ENX 00685576381TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323173825 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:26.908004 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 93 ENX 00685576514TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323174849 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:27.009274 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 9 DXE 00685576515TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004PXP AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:27.014202 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 37 ENX 00685576516TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323175105 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:27.210605 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 4 DXE 00685576520TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004PXT AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:27.309559 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 5 ENX 00685576521TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323175361 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:27.410578 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 46 DXE 00685576525TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004PXU AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:30.116148 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 11 DXE 00685576537TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004PYC AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:30.913988 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 3 DXE 00685576539TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004PYH AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:46:32.114478 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 18 ENX 00685576546TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323175617 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:55:56.390022 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 54 DXE 00685579301TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004U21 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 15:55:56.394134 +0000 FR0000121709 101,9000 EUR 30 ENX 00685579302TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323176897 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:00:01.640063 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 40 DXE 00685580694TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004W49 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:00:01.644026 +0000 FR0000121709 101,8000 EUR 82 ENX 00685580695TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323177921 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:19.713670 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 4 DXE 00685581042TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004WQF AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:19.719515 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 75 DXE 00685581043TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004WQG AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:19.724804 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 228 ENX 00685581044TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323178433 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:19.811085 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 27 ENX 00685581045TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323178945 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:19.911378 +0000 FR0000121709 101,7000 EUR 15 DXE 00685581046TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004WQL AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:20.011865 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 73 ENX 00685581047TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323180481 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:22.216571 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 17 DXE 00685581058TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004WQW AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:01:31.826110 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 20 DXE 00685581117TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004WUC AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:02:01.460106 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 19 DXE 00685581307TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004X61 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:03:25.930383 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 19 DXE 00685581681TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004XSG AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:05:17.551675 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 10 ENX 00685582266TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323184321 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:05:17.555389 +0000 FR0000121709 101,6000 EUR 26 ENX 00685582267TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323184577 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:05:18.953940 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 19 DXE 00685582276TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004YOG AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:05:18.957613 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 38 ENX 00685582277TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323185345 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:07:39.297827 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 6 DXE 00685583114TRLO1-1 B nova.cb SEB 250004ZWA AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:09:05.501226 +0000 FR0000121709 101,5000 EUR 15 DXE 00685583659TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500050LT AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:09:05.505102 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 30 ENX 00685583660TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323202497 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:09:06.503051 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 30 DXE 00685583666TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500050M3 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:09:13.112092 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 73 ENX 00685583700TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323206593 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:01.225477 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 7 DXE 00685585937TRLO1-1 B nova.cb SEB 250005389 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:01.230342 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 17 DXE 00685585938TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000538A AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:01.234696 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 17 DXE 00685585939TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000538B AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:01.238797 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 6 DXE 00685585940TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000538F AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:01.242538 +0000 FR0000121709 101,2000 EUR 54 ENX 00685585941TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323208897 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:28.059205 +0000 FR0000121709 101,1000 EUR 9 DXE 00685586124TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500053JK AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:33.466832 +0000 FR0000121709 101,1000 EUR 28 DXE 00685586176TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500053MS AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:15:33.473612 +0000 FR0000121709 101,1000 EUR 75 ENX 00685586177TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323210945 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:23.108734 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 117 DXE 00685588874TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500056RH AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:23.112915 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 20 DXE 00685588876TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500056RI AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:23.117084 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 1 DXE 00685588877TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500056RJ AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:24.110773 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 14 ENX 00685588887TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323217345 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:24.115218 +0000 FR0000121709 101,3000 EUR 10 ENX 00685588891TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323217601 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:24.126444 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 1 ENX 00685588894TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323217857 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:24.210860 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 24 ENX 00685588896TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323218113 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:24.215453 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 25 ENX 00685588897TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323218369 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:24.221647 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 41 ENX 00685588898TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323218625 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:20:25.112133 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 17 ENX 00685588901TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323218881 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:21:31.098517 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 17 ENX 00685589572TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323219137 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:22:12.059009 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 9 ENX 00685589957TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323219393 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:22:12.063706 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 8 ENX 00685589958TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323219649 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:22:42.201120 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 12 ENX 00685590209TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323219905 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:22:42.206001 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 5 ENX 00685590210TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230323220161 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:23:16.843201 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 15 ENX 00685590443TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20230323220417 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:23:16.847573 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 42 ENX 00685590445TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20230323220673 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:23:16.852141 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 16 ENX 00685590446TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20230323220929 AGA SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230323 16:23:16.856955 +0000 FR0000121709 101,4000 EUR 23 ENX 00685590447TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20230323221185 AGA

*AGA: Performance shares awarded to staff

