Rotterdam (www.fondscheck.de) - Ralf Oberbannscheidt wurde von Robeco zum Global Head of Thematic Investing ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Funktion wird er die Teams und die weitere Entwicklung der aktiv verwalteten Themen-Anlageprodukte leiten. Die Investmentteams mit Sitz in Rotterdam und Zürich verwalten zusammen ein Vermögen von rund 18,7 Milliarden Euro. Ralf Oberbannscheidt wird ab dem 1. Mai 2023 am Standort Zürich arbeiten und an Mark van der Kroft, den CIO Fundamental and Quant Equity des Unternehmens, berichten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird Oberbannscheidt außerdem Mitglied der Geschäftsführung der Robeco Schweiz AG, die seit mehr als zwei Jahrzehnten für innovative, aktiv verwaltete thematische Nachhaltigkeits-Strategien steht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...