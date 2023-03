Gleich mal vorweg: Dass auch der frisch veröffentliche Geschäftsbericht 2022 von Cenit keinen Investor Relations-Teil mit expliziten Infos zu der Aktie des Software- und Beratungsunternehmens enthält, empfinden wir als verpasste Gelegenheit. Dabei ist CEO Peter Schneck eigentlich jemand, den wir regelmäßig auf Kapitalmarktkonferenzen sehen - zuletzt im Februar 2023 auf den von Montega organisierten Hamburger ... The post Cenit: In der entscheidenden Phase appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...