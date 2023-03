Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit August 2022 gefallen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Schnitt seien die Verbraucherpreise im März im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent gestiegen, gehe aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervor. Im Februar habe die Rate noch bei 8,7 Prozent gelegen. In Teilbereichen hätten die Preise aber rasant zugelegt: Lebensmittel hätten durchschnittlich 22,3 Prozent mehr als vor zwölf Monaten gekostet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...