Wien (www.anleihencheck.de) - Aktien, Anleihen und Währungen in Zentral- und Osteuropa litten im vergangenen Jahr besonders stark unter der hohen Inflation sowie dem Ukrainekrieg und den Wirtschaftssanktionen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.In den letzten Monaten habe aber eine Erholung eingesetzt. Langfristig erscheinen die Aktien- und Anleihemärkte der Region attraktiv, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...