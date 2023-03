Top-Trading-Produkte - Anleger setzen bei Adidas und Siemens Energy auf steigende Kurse!

Dominik Auricht

Erleichterung nach den Inflationsdaten. Nach dem gestrigen deutlichen Rückgang der Inflationsrate in Deutschland zogen heute Frankreich, Italien und die gesamte Eurzone nach und gaben dem DAX® Auftrieb. Zahlreiche Anleger sprangen auf den Zug auf und engagierten sich in entsprechenden Long-Produkten. Adidas führt mit einem zweistelligen Kursplus die Liste der Wochengewinner aktuell an. Auch heute präsentierte sich der Sportartikelhersteller stark. Siemens Energy stieß gestern an die Oberkante des seit Jahresbeginn gebildeten Seitwärtstrends. Kommt nun der Ausbruch?

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5J8S 5,13 15561,00 Punkte 15084,526478 Punkte 30,43 Open End Gold Call HX3KDX 63,38 1979,20 USD 1300,622647 USD 2,91 Open End Gold Call HX5YPH 39,00 1979,20 USD 1555,537411 USD 4,66 Open End DAX ® Put HR6A99 0,48 15574,00 Punkte 15997,8772511 Punkte 32,11 Open End DAX ® Put HR7JCP 4,97 15574,00 Punkte 16041,204273 Punkte 31,37 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HB4PGA 19,3299 15571,00 Punkte 13900 Punkte 8,05 13.06.2023 BMW AG Call HB475M - 100,73 EUR 70 EUR 3,25 14.06.2023 Siemens Energy Call HC2HX3 4,86 20,15 EUR 16 EUR 4,15 13.09.2024 DAX ® Call HC4B94 2,21 15571,00 Punkte 15500 Punkte 70,65 11.04.2023 Telekom AG Call HB1AVT - 22,3025 EUR 19,75 EUR 8,71 14.06.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC2RHX 5,11 15577,76 Punkte 17075,250604 Punkte -5 Open End Alianz SE Long HC281Y 9,98 212,675 EUR 180,063232 EUR 4 Open End E.ON SE Long HC4MV3 13,38 11,4925 EUR 8,596997 EUR 3 Open End DAX ® Long HC4L2X 4,64 15576,91 Punkte 15213,790346 Punkte 25 Open End Adidas AG Long HC2VP7 14,01 157,65 EUR 139,528581 EUR 5 Open End

