Von Kunde zu Kunde: Bei einer Kundenbefragung zur Weiterempfehlung belegen Renault Financial Services und Nissan Financial Services den ersten Platz unter den Autobanken. Weiterempfehlung gilt als ein wichtiger Indikator für die Kundenzufriedenheit: Wer mit einem Produkt eines Unternehmens sehr zufrieden ist, empfiehlt es im Familien- und Bekanntenkreis gerne weiter.Das Kölner Analyseinstitut ServiceValue hat in Kooperation mit BILD in einer Kundenstudie über 600.000 Verbraucherurteile zu insgesamt 2.215 Unternehmen aus 166 Branchen hinsichtlich Weiterempfehlung untersucht. Renault Financial Services und Nissan Financial Services erhielten die Auszeichnung "Höchste Empfehlung" innerhalb der Branche "Autobanken".Hans von Mangoldt, Direktor Marketing: Das hervorragende Ergebnis in puncto Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung ist Ergebnis unseres Engagements, mit unseren Kundinnen und Kunden regelmäßig im Dialog zu bleiben. So können wir uns immer weiter verbessern, um Kundenwünsche gemeinsam mit den Autohäusern von Renault, Dacia, Alpine und Nissan optimal zu erfüllen und bestmöglichen Service zu bieten.Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandDie RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit unter der Marke Mobilize Financial Services aktiv ist.Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist die Automobilbank auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.