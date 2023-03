The following instruments on Xetra do have their last trading day on 31.03.2023

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2023



ISIN Name

GB00BN7ZCY67 Ergomed PLC

CA98462Y1007 Yamana Gold Inc.

IE00BMGRZP89 HANetf ICAV

