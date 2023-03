DJ GE and Siemens Gamesa einigen sich in Patentstreit

Von Al Root

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric (GE) hat in einem jahrelangen Streit um Windkraft-Patente eine Einigung mit Siemens Gamesa Renewable Power erzielt. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er einen "gütlichen" Vergleich mit Siemens Gamesa im Hinblick auf "alle Patentstreitigkeiten im Bereich Windkrafttechnologie in den USA und Europa" geschlossen.

Die Konditionen der Einigung seien vertraulich. Die Unternehmen hätten sich gegenseitig und ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weltweit gegenseitige Lizenzen eingeräumt.

March 31, 2023 10:50 ET (14:50 GMT)

