Wochenausblick: DAX mit starkem ersten Quartal. US-Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt.

Nach einem verhaltenen Start hangelte sich der DAX® über die Marke von 15.600 Punkten. Die Wirtschaftsdaten fielen dabei gemischt aus. Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland gaben im Februar überraschend nach. Der chinesische Einkaufsmanagerindex legte hingegen zu und die veröffentlichten Inflationsraten für Frankreich, Italien und die gesamte Eurozone gaben deutlich nach. Mit dem heutigen Tag endet für viele Unternehmen das erste Geschäftsquartal. Bis zum Start der Berichtssaison sind es zwar noch rund zwei Wochen. Es wäre allerdings keine Überraschung, wenn das ein oder andere Unternehmen nicht schon vorab Eckdaten verraten würde.

Am Rentenmarkt entspannte sich die Lage zum Wochenschluss etwas. Allerdings bleiben die kurzfristigen Trends bei den Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere zunächst weiterhin aufwärtsgerichtet. Dies bremste den Goldpreise im Wochenverlauf ein. Die Notierungen für Palladium und vor allem Silber zogen hingegen deutlich an. Am Montag findet ein virtuelles Treffen der OPEC+-Staaten statt. Es wird mit einem Beschluss für eine Förderkürzung gerechnet. Investoren hielten sich dennoch zurück.

Unternehmen im Fokus

Die starke Performance des DAX® wurde von 39 der 40 Indexmitglieder mitgetragen. Einzig Qiagen verbuchte im Vergleich zur Vorwoche Verluste. Zu den stärksten Titeln in der ersten Börsenliga zählten in der abgelaufenen Woche die Aktien von Adidas und Zalando, die jeweils zweistellig zulegten. Ebenfalls überdurchschnittlich stark präsentierten sich die beiden Bank-Titel Commerzbank und Deutsche Bank sowie Infineon. In der zweiten Reihe schoben sich mit Evotec, Kion, HelloFresh, Hugo Boss und TAG Imobilien fünf Aktien aus dem MDAX® zweistellig nach oben. Der SDAX®-Wert SMA Solar legte ebenso wie HelloFresh sogar um mehr als ein Viertel zu. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Kommende Woche werden unter anderem Auto1 Group und Gerresheimer Geschäftszahlen veröffentlichen. Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise, Volvo und Walt Disney laden jeweils zur Hauptversammlung. In den USA werden Daten zum Pkw-Absatz veröffentlicht. Damit rücken unter anderem die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Der deutsche Verband für Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) gibt Daten zum Auftragseingang im Februar bekannt.

Wichtige Termine

MONTAG, 3. APRIL 2023

Japan: Tankan-Bericht Q1/23

China: Caixin PMI Industrie März, endgültig

Deutschland: S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie März, detailliert

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie März, detailliert

Keynote von EZB-Bankenaufseherin McCaul auf der virtuellen Konferenz "Crypto Markets: the Future of Regulation" beim Droit & Croissance (Rules for Growth) Institute

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, März

USA: Autoabsatz, März

USA: Bauausgaben, Februar

DIENSTAG, 4. APRIL 2023

Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen

Eurozone: Erzeugerpreise, Februar

USA: Auftragseingang Industrie, Februar

MITTWOCH, 5. APRIL 2023

Rede von FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, vor der Money Marketeers of New York University Inc

Deutschland: Auftragseingang Industrie Februar, vorläufig

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe, Februar

Frankreich: Industrieproduktion, Februar

Deutschland: S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex März, detailliert

Eurozone: S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex März, detailliert

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA: Handelsbilanz, Februar

EZB: Veröffentlichung der monatlichen APP-Aktualisierung und der PEPP-Aktualisierung

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, März

DONNERSTAG, 6. APRIL 2023

China: Caixin PMI Services März, endgültig

Deutschland: Industrieproduktion, Februar

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW13

Rede von FED-Präsident von St. Louis, Bullard, über die US-Wirtschaft und die Geldpolitik beim Arkansas State Bank Department

FREITAG, 7. APRIL 2023

Karfreitag - Märkte geschlossen u.a. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, USA

USA: Arbeitsmarktbericht, März

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.680/16.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.980/15.000/15.080/15.190/15.300/15.480 Punkte

Der DAX® startete heute wenig verändert in die Sitzung und bestätigte damit den gestrigen Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.500 Punkte. Am Nachmittag entwickelte der Index dann doch Zug nach oben und schloss bei 15.650 Punkten. Das Märzhoch ist nur noch ein paar Punkte entfernt. Gelingt der Ausbruch über 15.680 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.000/16.390 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® eine Reihe von Unterstützungsmarken. Rücksetzer auf diese Levels könnten Bullen möglicherweise als Einstiegschance sehen. Ein Stimmungsumschwung bahnt sich frühestens bei einer signifikanten Verletzung des bestehenden Aufwärtstrends und damit unterhalb von 15.080 Punkten an.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 22.12.2022 - 31.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 - 31.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,68 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 270,26 11.500 29.500 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2023; 17:10 Uhr

Faktor-Optionsscheine Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 14,41 15 14.489,832714 15.007,119742 Open End DAX® HC4L2X 5,13 25 14.903,791483 15.213,790346 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2023; 17:10 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,55 -15 16.557,07493 16.038,838485 Open End DAX® HC4J4X 1,88 -25 16.143,116161 15.833,168331 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2023; 17:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

