Am 11. Mai stehen bei Knorr-Bremse die Zahlen zum ersten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 11 Prozent auf 1,879 Milliarden Euro. Das EBIT sehen sie bei 185 Millionen Euro, das entspricht einer Marge von 9,8 Prozent. Knorr-Bremse will für das Gesamtjahr eine Marge zwischen 10,5 Prozent und 12,0 Prozent schaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...