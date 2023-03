Die H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio haben heute die Verfügbarkeit der Lumipulse G ApoE4- und Lumipulse G Pan-ApoE-Assays für die vollautomatischen LUMIPULSE G-Systeme bekannt gegeben. Diese CLEIA-Tests (Chemilumineszenz-Enzym-Immuno-Assay) ermöglichen spezifisch die quantitative Messung der E4-Isoform des Apolipoproteins E (ApoE4) bzw. aller Isoformen desselben Proteins (Pan-ApoE) im menschlichen Plasma innerhalb von nur 35 Minuten. Die beiden neuen, automatisierten blutbasierten Biomarker-Assays sind nur für Forschungszwecke erhältlich.

"Ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten blutbasierten Biomarker für die Alzheimer-Krankheit auf unserer robusten LUMIPULSE G-Plattform erweitert Fujirebio sein stetig wachsendes Portfolio um zwei weitere Marker", so Christiaan De Wilde, CEO von Fujirebio Europe NV und Global Head Neuro Business. "Diese neuen Assays werden die Biomarkerforschung auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen weiter unterstützen eine wichtige Mission für Fujirebio."

Die Lumipulse G ApoE4- and the Lumipulse G Pan-ApoE-Assays ergänzen das blutbasierte Biomarker-Panel der RUO-Assays für ß-Amyloid1-42, ß-Amyloid1-40, Phospho-Tau181 owie fünf Liquor-basierte Assays, die bereits im Lumipulse G Neuro Produktportfolio verfügbar sind. Diese fünf Assays sind ß-Amyloid1-42, ß-Amyloid1-40, Gesamt-Tau, Phospho-Tau181 und Neurofilament light und sind außer dem letzten CE-IVDR-zertifiziert.

Sie werden es Wissenschaftlern und klinischen Forschern auf der ganzen Welt ermöglichen, den klinischen Nutzen der Quantifizierung des ApoE-Proteins bei der Alzheimer-Krankheit und verwandten Erkrankungen mit der LUMIPULSE G-Plattform weiter zu untersuchen. Diese Plattform verfügt über den erforderlichen Durchsatz und erfüllt die behördlichen Anforderungen, um eine mögliche künftige Routineanwendung von blutbasierten Tests für diese Marker zu unterstützen. Das APOE-Gen hat drei verschiedene Allele (e2, e3, e4), die für drei verschiedene ApoE-Isoformen (ApoE2, ApoE3 und ApoE4) kodieren, was zu 6 verschiedenen Phänotypen führt.1 Molekulare Tests sind nach wie vor der Goldstandard für die APOE-Genotypisierung. Die Quantifizierung der ApoE-Proteine mithilfe von Immuno-Assays könnte jedoch eine weitere Information liefern, die sich auf das Expressionsniveau der in den Genen codierten Proteine bezieht. Es besteht die Hoffnung, dass sich blutbasierte Tests als ein noch einfacheres, leichter zugängliches und besser skalierbares Konzept herausstellen, um die Diagnose von Alzheimer zu unterstützen. In dieser Hinsicht kann ApoE als Protein-Biomarker in der Forschung verwendet werden, um seinen Wert allein oder als Teil eines Panels von Plasmabiomarkern zu bestimmen.2

Die Entwicklung der Lumipulse G ApoE4- und Lumipulse G Pan-ApoE-Assays wurde von der Flanders Innovation Entrepreneurship (VLAIO) unterstützt.

Über Fujirebio

Fujirebio, eine Tochtergesellschaft der H.U. Group Holdings Inc., ist einer der Weltmarktführer im Bereich hochwertiger In-vitro-Diagnostik (IVD). Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung von robusten IVD-Produkten.

Fujirebio ist das erste Unternehmen, das bereits vor über 25 Jahren unter dem Dach der Marke Innogenetics CSF-Biomarker entwickelt und vermarktet hat. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einem derartig umfassenden Portfolio manueller und vollautomatisierter Alzheimer-Assays und schließt kontinuierlich Partnerschaften mit Organisationen und klinischen Fachleuten rund um den Globus, um neue Wege für schnellere, einfachere und umfassendere Diagnosetools für neurodegenerative Erkrankungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com/alzheimer.

