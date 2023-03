Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. NVIDIA, Tesla, Charles Schwab, Alibaba und BlackBerry)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA C3.ai Tesla First Republic Bank Alibaba Charles Schwab Apple Visa BlackBerry Microsoft

Die Banken bleiben weiterhin im Fokus der Anleger. Der Dow Jones US Bank Index hat sich in der vergangenen Woche um 5 % erholt, da die Befürchtungen einer Bankenkrise nachgelassen haben. Kleinere regionale Kreditinstitute wie Western Alliance Bancorp, Fifth Third Bancorp und KeyCorp haben die Erholung angeführt, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich, bevor sie die im letzten Monat erlittenen Verluste wieder wettmachen können.

Die First Republic Bank, die am stärksten betroffene Regionalbank, hat sich ebenfalls leicht erholt, denn die Aktie ist in dieser Woche um 15 % gestiegen. Die Bank hat im vergangenen Monat 88 % ihres Wertes verloren, da sich die Märkte um ihre Liquidität sorgen, nachdem es nach zwei der größten Bankenpleiten in der Geschichte der USA zu einem Ansturm auf die Einlagen gekommen war. Gestern haben wir erfahren, dass die Aufsichtsbehörden in Massachusetts laut Reuters die Aktienverkäufe untersuchen, die von First Republic-Führungskräften in den Wochen vor dem Auftreten von Rissen im Bankensystem getätigt wurden. Der Vorstandsvorsitzende James Herbert hat in diesem Jahr First Republic-Aktien im Wert von rund 4,5 Millionen Dollar verkauft, während CEO Michael Roffler fast 1 Million Dollar veräußert hat.

Charles Schwab fällt unter 52 $ und hat sich in dieser Woche schlechter entwickelt als seine Konkurrenten. Dem Broker und der Bank ist es nicht gelungen, die Märkte davon zu überzeugen, dass sie auf alles vorbereitet sind, was auf sie zukommt. Die Aktie ist im letzten Monat um mehr als 33 % gefallen. CEO Walt Bettinger sagte Anfang des Monats, dass das Unternehmen über genügend Liquidität verfüge, um zu überleben, selbst wenn die Kunden ihr gesamtes Geld abziehen würden. Dies ist zwar eine sehr willkommene Botschaft im derzeitigen Umfeld, doch haben Analysten darauf hingewiesen, dass die Situation die Erträge beeinträchtigen könnte. Morgan Stanley stufte Charles Schwab gestern auf "Equal-Weight" herab und nahm damit zum ersten Mal in den sieben Jahren, in denen das Unternehmen die Aktie beobachtet, die Einstufung "Buy" zurück. Morgan Stanley sagte, dass die Kunden ihr Geld doppelt so schnell wie erwartet von den niedrig verzinsten Konten abziehen. Obwohl die Kunden nicht abwandern und Schwab über andere Liquiditätsquellen verfügt, stehen die Erträge stärker unter Druck, als wir erwartet hatten", sagte Morgan Stanley-Analyst Michael Cyprys. Morgan Stanley senkte sein Kursziel auf 68 $ von 99 $, und Piper Sandler folgte heute Morgen mit einer Senkung auf 83 $ von 95 $.

Die Chiphersteller bleiben im Fokus, nachdem der Philadelphia Semiconductor Index gestern auf einem Einjahreshoch geschlossen hat und seit Anfang 2023 um 25 % gestiegen ist. Die Rallye wurde von der steigenden Erwartung angetrieben, dass der Ausbruch des Interesses an künstlicher Intelligenz neue Impulse für die Branche liefern wird und dass die bestehenden Märkte, von Datenzentren bis hin zu Spielen, in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf dem Weg der Erholung sind.

NVIDIA hat den Aufschwung angeführt und seine Konkurrenten übertroffen. In der Tat wird das Unternehmen bei Börsenschluss heute den stärksten Quartalsgewinn seit über zwei Jahrzehnten verbuchen, nachdem es seit Jahresbeginn um 91 % gestiegen ist.

Auch Intel, dessen Aktie heute nach einem Sprung auf ein Sechsmonatshoch geringfügig höher notiert, sollte man im Auge behalten. Nach einem Anstieg von 26 % im März wird die Aktie im März die höchsten monatlichen Gewinne seit über 22 Jahren verbuchen können. Das Unternehmen bekam viel Lob von den Analysten, nachdem es seine Pläne erläuterte, die darauf abzielen, den Boden zurückzugewinnen, den der Rivale AMD in den letzten Jahren auf dem Markt für Rechenzentren verloren hat, insbesondere durch die Pläne, 2025 einen neuen Chip für Rechenzentren auf den Markt zu bringen.

Apple und Disney sorgen heute für Gesprächsstoff, nachdem die Needham-Analystin Laura Martin behauptet hat, dass ein Zusammenschluss die Bewertung des iPhone-Herstellers um 15 bis 25 % steigern könnte. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte über einen möglichen Zusammenschluss, die sich jedoch nie bewahrheitet haben. Martin sagte jedoch, dass die Kombination von Apples globalem Vertrieb durch seine 1,2 Milliarden Nutzer mit Disneys Reichweite von 570 Millionen Verbrauchern pro Jahr den Apple-Aktionären erhebliche Vorteile bringen würde. Apple erreichte gestern ein Sechsmonatshoch, während Disney ein Dreiwochenhoch erreicht hat.

Microsoft hat gestern ein Sieben-Monats-Hoch erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass es begonnen hat, Werbung in den Antworten seiner Bing-Suchmaschine zu verkaufen, da diese nun von künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Das hat die Hoffnung genährt, dass Microsoft damit beginnt, Bing zu monetarisieren, nachdem es der Suchmaschine von Google den Kampf angesagt hat. Microsoft behauptet, dass das wiederbelebte Bing bereits über 100 Millionen Nutzer angezogen hat.

Tesla Aktien steigen heute. CEO Elon Musk wird China im April besuchen und mit Premierminister Li Qiang zusammentreffen, wie ungenannte Quellen gegenüber Reuters berichten. Eine Reihe von Führungskräften US-amerikanischer Unternehmen haben sich kürzlich mit hochrangigen chinesischen Beamten getroffen, darunter auch der CEO von Apple, Tim Cook, während die Regierung eine Charmeoffensive startet und versucht, mehr ausländische Investitionen zu fördern. Die Fabrik von Tesla in China ist die größte des Unternehmens, und das Land ist das zweitgrößte, was den Absatz angeht. Dies wäre der erste Besuch von Musk in China seit der Pandemie.

Die ADRs von Alibaba sind heute gefallen und haben sich von ihren Sechs-Wochen-Hochs entfernt. Der chinesische Riese hat seine Bewertung in die Höhe schnellen lassen, seit er angekündigt hat, sich in sechs verschiedene Geschäftsbereiche aufzuteilen, in der Hoffnung, dass diese ihr eigenes Kapital aufbringen und sich bessere Bewertungen sichern können, die in den letzten Jahren unter dem Druck der Regulierungsbehörden gelitten haben. Es scheint, dass Alibaba keine Zeit verschwendet, nachdem ungenannte Quellen Bloomberg mitgeteilt haben, dass seine Logistiksparte, Cainiao Network Technology, sich bereits für einen Börsengang in Hongkong rüstet, der einen Wert von rund 20 Milliarden Dollar erreichen könnte.

BlackBerry Aktien steigen, nachdem das Unternehmen ein weiteres Quartal mit rückläufigen Umsätzen verbucht und in die roten Zahlen gerutscht ist. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz im jüngsten Quartal von 185 Mio. USD im Vorjahr auf 151 Mio. USD, während sich der bereinigte Nettoverlust von einem Gewinn im Vorjahr auf 13 Mio. USD erhöhte. Der Umsatz im Bereich Cybersicherheit brach ein, weil eine Reihe von großen Regierungsverträgen verschoben wurde, aber BlackBerry sagte, es sei "zuversichtlich, dass es dieses Geschäftsjahr abschließen wird". Bloomberg Intelligence äußerte die Befürchtung, dass ein Teil des Auftragsbestands nie umgesetzt werden könnte, während RBC sagte, dass die Märkte von den Aussichten nicht überzeugt sein werden, bis sie eine Verbesserung der Abrechnungen und anderer Schlüsselkennzahlen sehen.

