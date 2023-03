Einen Blitzstart zaubert heute BioNTech auf's Parkett. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange? Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken. Auch wenn dieser Anstieg für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...