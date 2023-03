Frankfurt (ots) -



Die Folgen der ersten Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten werden immens sein - nicht nur für den Beschuldigten Donald Trump und seine Fans, sondern auch für die Republikaner, kurz: für das ganze Land. Trump wird gezeigt, dass er nicht über dem Gesetz steht, obwohl er sich seit Jahren so verhalten und das Recht viel zu oft mit Füßen getreten hat. Er hat demokratische Normen ignoriert und wo es ging versucht, sie zu zerstören. Doch die Justiz weist den notorischen Lügner und Trickser in die Schranken - endlich. (...) Doch selbst wenn Trump tatsächlich an das Ende seiner politischen Laufbahn kommen sollte, darf niemand hoffen, dass der Trumpismus mit ihm verschwindet. Die dann neue Generation von republikanischen Führungspersönlichkeiten wird seine Politik fortsetzen, wird Amerika wieder groß machen wollen. (...)



