In der letzten März-Woche des Jahres (Kalenderwoche 13) endet das öffentliche Anleihe-Angebot für den neuen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) der SOWITEC group GmbH. Das Erneuerbare Energien-Unternehmen kann dabei inklusive Umtauschangebot 11,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Damit bleibt das Platzierungsergebnis zunächst unter der Hälfte der anvisierten 25 Mio. Euro. Weitere Privatplatzierungen der Anleihe sollen in den kommenden Monaten folgen. Auch die Aufstockungs-Emission der IuteCredit Europe für ihre Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) ist nun beendet. Das finale Ergebnis steht dabei noch nicht fest, aber über das Umtauschangebot für bestehende Investoren der Anleihe 2019/23 konnten bereits 23,3 Mio. Euro "getauscht" werden, was einer Quote von 47% entspricht.

Die Photon Energy N.V. hat ihren 6,50%-Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) in dieser Woche via Privatplatzierung noch einmal um 2,5 Mio. Euro auf einen Gesamtnennbetrag von nunmehr 80,0 Mio. Euro aufgestockt. Die zusätzlichen Mittel fließen in die weitere Projektfinanzierung des Solar-Unternehmens. Die EUSOLAG European Solar AG konnte aufgrund "technischer Probleme" ihre Zinszahlung für die EUSOLAG-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQYU1) indes ...

