BOSTON (dpa-AFX) - Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat seine Rechtsstreitigkeiten mit dem Rivalen Siemens Gamesa um Patente für Windturbinen-Technologie nach eigenen Angaben beigelegt. Die Unternehmen haben einen einvernehmlichen Vergleich erzielt, mit dem Konflikte in den USA und Europa beigelegt werden, wie GE am Freitag in Boston mitteilte.

In Zukunft wollen die Konzerne sich demnach weltweit wechselseitige Lizenzen genehmigen. Zu den Einzelheiten machte GE keine Angaben. Die Details des Vergleichs seien vertraulich. Die Tochter von Siemens Energy hatte GE 2020 wegen Patentrechtsverstößen verklagt. Vergangenes Jahr verhängte ein US-Gericht Sanktionen gegen GE./hbr/DP/nas