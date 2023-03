Attraktive Aktien-Chancen aus der zweiten Reihe: https://bit.ly/3M7KDo2 Jetzt die smallCAP Champions kennenlernen! Die Nervosität an den Märkten hat sich wieder gelegt. Auch der ifo Geschäftsklima-Index sendet positive Signale. Während es im Dienstleistungssektor wieder rund laufe, blieben auch die Aufträge in der Industrie auf einem hohen Niveau, analysiert Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, im wallstreet:online-Gespräch. Von daher sei klar, dass die Anspannung eher ein temporäres Phänomen sei. Parallel zum aktuellen Geschehen verschiebe sich aktuell auch das Machtgefüge der Weltwirtschaft hin zu den Emerging Markets und den so genannten BRICS-Staaten. Warum diese Thematik nicht zu unterschätzen sei, und welche politischen Folgen das Erstarken der Schwellenländer haben könnte: Alle Antworten im Interview! Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report