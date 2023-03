DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Aktualisierung des vorläufigen Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/31.03.2023/18:35) - Die Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE000A254294 hat Mitte 2021 5.000.000,00 USD in eine Wandelschuldverschreibung der Arrow Resources Pty Limited ("Arrow") mit Sitz in Australien investiert. Die Investition diente der Vorbereitung des Börsengangs von Arrow nach Einbringung einer von Active Resources bis zum Produktionsstart entwickelten Kohlemine in den USA. Im Zusammenhang mit dem Börsengang sollte die Wandelschuldverschreibung in Eigenkapital gewandelt werden. Produktionsstart und Börsengang wurden seither mehrfach verschoben. Die Wandelschuldverschreibung wurde am 31.03.2023 zur Rückzahlung fällig. Nachdem weder der zuletzt mit einem Startdatum 27. März 2023 angekündigte Börsengang noch eine fristgerechte Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung erfolgt ist, muss der Vorstand davon ausgehen, dass Arrow momentan weder in der Lage ist, den Börsengang durchzuführen noch die Wandelschuldverschreibung zurückzuzahlen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, den unbesicherten Teil der Wandelschuldverschreibung auf einen Erinnerungswert abzuschreiben. Der nicht abgeschriebene Teil der Wandelschuldverschreibung ist durch die Minenrechte besichert und wird vom Vorstand als werthaltig angesehen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten hat der Vorstand in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern dies nun als werterhellendes Ereignis angesehen. Das am 05.01.2023 veröffentlichte vorläufige Ergebnis vor Steuern zum 31.12.2022 (Einzelabschluss nach HGB für den Zeitraum 01.01.-31.12.2022) verschlechtert sich durch die Abschreibungen auf das Investment in Arrow von -5,9 Mio. Euro nach aktuellem Stand auf rund -8,7 Mio. EUR.

Die genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand, der Abschlussprüfung durch den Abschlussprüfer und der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Heidelberg, 31.03.2023

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

