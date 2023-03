DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Negativer Konzernergebnisbeitrag wegen Wertberichtigung eines Investments

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/31.03.2023/18:45) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, hat heute Kenntnis davon erlangt, dass eine ausländische Gesellschaft, an der verschiedene Tochergesellschaften der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft teilweise über Eigenkapital und teilweise über Fremdkapital beteiligt sind, voraussichtlich ihre bereits fälligen Verpflichtungen gegenüber den Tochtergesellschaften der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft nicht erfüllen kann. Die Tochtergesellschaften stehen mit der ausländischen Gesellschaft in Kontakt und bemühen sich um eine jedenfalls teilweise Erfüllung der Verpflichtungen.

Gleichwohl erwartet die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft in diesem Zusammenhang im Geschäftsjahr 2022 einen negativen Konzernergebnisbeitrag aus Wertberichtigung auf Wertpapiere im Segment "Vermögenverwaltend" vor Steuern (IFRS) in Höhe von voraussichtlich rd. - 6,1 Mio. Euro. Der Effekt auf das Ergebnis vor Steuern der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (Einzelabschluss nach HGB) wird voraussichtlich rd. - 1,6 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022 betragen und resultiert aus der Bewertung der Tochtergesellschaften, die an der ausländischen Gesellschaft beteiligt sind.

(Ende)

Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de

ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

