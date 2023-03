EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PAION AG setzt beschlossene Kapitalherabsetzung um



31.03.2023 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PAION AG setzt beschlossene Kapitalherabsetzung um Aachen, 31. März 2023 - Die PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8), ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin gibt bekannt, dass die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung der PAION AG vom 25. Januar 2023 über die Herabsetzungen des Grundkapitals am 14. März 2023 in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen eingetragen wurden. Das Grundkapital der Gesellschaft, das zur außerordentlichen Hauptversammlung noch EUR 71.336.992,00 betrug, wurde durch Eintragung der Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung auf EUR 7.133.699,00 herabgesetzt. Die Aktien werden im Verhältnis 10:1 zusammengelegt. Für je 10 bisherige Aktien erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre eine konvertierte Aktie. Soweit ein nicht durch 10 teilbarer Bestand an Aktien vorliegt, werden Aktienspitzen eingebucht. Im Falle einer dafür erforderlichen Spitzenregulierung werden die Aktionärinnen und Aktionäre der PAION AG zur Durchführung von ihren Depotbanken kontaktiert. Voraussichtlich am 11. April 2023 werden die bisherigen Aktien mit der ISIN DE000A0B65S3 und dem Börsenkürzel PA8 letztmalig an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Voraussichtlich ab dem 12. April 2023 wird dann die konvertierte Aktie unter der ISIN DE000A3E5EG5 und dem Börsenkürzel PA8K gehandelt. Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Remimazolam (Byfavo®) in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in Japan, China und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. PAION-Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen - Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.



31.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com