MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens kann zum Ende des zweiten Quartals einen höheren Wert für seine Beteiligung an Siemens Energy verbuchen. Die Wertzuschreibung belaufe sich auf 1,59 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Siemens hatte Ende Juni vergangenen Jahres wegen des Kursverfalls des Energietechnikkonzerns an der Börse Abschreibungen auf den Buchwert vornehmen müssen. Die Aktie hat sich inzwischen wieder erholt.

Der Xetra-Schlusskurs der Siemens-Energy-Aktie zum 31. März 2023 von 20,24 Euro liege signifikant über dem Schlusskurs zum 30. Juni 2022 von 13,99 Euro, als Siemens die Wertberichtigung vorgenommen hatte, hieß es. Der nicht-zahlungswirksame Ertrag sei nicht Teil des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr. Siemens will seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März) am 17. Mai vorlegen. Die Aktie zeigte sich auf der Handelsplattform Tradegate zunächst kaum bewegt./nas/bek