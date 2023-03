DJ PTA-RPT: Schumag Aktiengesellschaft: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 2 AktG

Aachen (pta/31.03.2023/19:10) - Der Aufsichtsrat der Schumag Aktiengesellschaft hat am 6. April 2022 dem Abschluss eines Forderungskaufvertrags bzgl. der Schadensersatzforderung gegen ein ehemaliges Organmitglied zwischen der Schumag Aktiengesellschaft und der BR Energy GmbH (als Verkäuferinnen) und Herrn Karl Libeaux, Aachen, (als Käufer) gem. § 111b AktG zugestimmt.

Der Vertrag wurde zwischen den Verkäuferinnen und dem Käufer am 7. April 2022 abgeschlossen.

Der Käufer ist Mitglied des Aufsichtsrats der Schumag Aktiengesellschaft und somit eine nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 S. 2 AktG.

Der Kaufpreis in Höhe von EUR 1.200.000,00 ist fällig und zahlbar innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach Abschluss des Kaufvertrags.

Der Kaufvertrag beinhaltet einen Besserungsschein, durch den sich der Kaufpreis um 60 % des Betrages, den die D& O-Versicherung der Schumag Aktiengesellschaft über einen Betrag von EUR 1.200.000,00 hinausgehend leistet, erhöht. Da die Leistung der D&O-Versicherung auf max. EUR 1.500.000,00 gedeckelt ist, beläuft sich der Besserungsschein auf max. EUR 180.000,00.

Über die Schumag Aktiengesellschaft:

Die Schumag Aktiengesellschaft produziert hochkomplexe Präzisionsteile aus Stahl, welche nach Kundenzeichnung in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, an Kunden weltweit geliefert werden. Im Bereich Normteile stellt die SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werkzeugbau her.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.schumag.de

Aachen, 31. März 2023

SCHUMAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

