NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 34,60 auf 34,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Angeliki Bairaktari begründete das moderat niedrigere Kursziel für die Aktien des Vermögensverwalters in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer marktnahen Neubewertung per Ende März sowie mit der Entwicklung der verwalteten Mittel./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 17:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

Kostenloser Report: Diese Aktien werden bald explodieren! Chart-Profi Stefan Klotter hat sechs spannende Aktien gefunden, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich jetzt diesen Report - kostenlos und unverbindlich. Hier klicken