München (ots) -0:3 beim direkten Konkurrenten Bayreuth, frostige Stimmung beim SV Meppen. Die Mission Klassenerhalt von Trainer-Legende Ernst Middendorp ist noch schwieriger geworden: dem Sieg gegen Aue folgt eine verdiente Niederlage in Bayreuth, das mit 31 Punkten vorerst auf dem 15. Platz landet. Meppen bleibt mit nur 24 Punkten Letzter. Middendorp sprach von einer "naiven Art" wie man die Gegentore kassiere: "Wir müssen diese Fehlerquote unterbinden." Meppen Kapitän David Blacha war konsterniert: "Wir können uns nicht ergeben und sagen, jetzt spielen wir nur noch La Paloma. Das darf nicht passieren. Wir müssen irgendwie ein Wunder schaffen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Freitagsspiel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Das Wochenende wird bockstark: der Sonntag mit 2 Topspielen, u.a. mit Osnabrück gegen Dresden ab 12.45 Uhr. Morgen ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz live: das heiße Pflaster RW Essen gegen die derzeit beste Mannschaft, SC Freiburg II.SpVgg Bayreuth - SV Meppen 3:0Bayreuths Doppelschlag in Dresden und jetzt gegen den direkten Konkurrenten Meppen verhilft zu 31 Punkten und Platz 15. "Wir müssen bis zum Schluss 120 Prozent reinschmeißen", Bayreuths Trainer Thomas Kleine wollte den klaren Sieg nicht im Abstiegskampf überbewerten, stolz auf sein Team war er dennoch: "Wir haben heute nach dem Dresden-Spiel noch mal einen draufgesetzt. Wir haben defensiv als Mannschaft sehr gut funktioniert. Erste Halbzeit haben wir nicht so gut Fußball gespielt. Zweite Halbzeit haben wir alles im Griff gehabt, hatten unglaublich viele Chancen und deshalb völlig verdient gewonnen. Eine richtige starke Teamleistung."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=US94UnNmL3B6bHRES1B4UkF0eDZJOEZ6QStoQ1EyeENjUElxRDNwc21jbz0=Was für ein Rückschlag. Meppens Trainer Ernst Middendorps monierte, "die relativ naive Art, wie man sich das 0:1 einfängt. Das war total vermeidbar. Wir waren darauf vorbereitet..... Alle 3 Toren waren definitiv vermeidbar."Middendorp über die Chancen auf den Klassenerhalt: "Wir müssen hoffen, dass die Ergebnisse auf den anderen Plätzen einigermaßen für uns laufen. Wir müssen diese Fehlerquote unterbinden."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MlVlbFE0aUlHbEJrMjNIY0ZYSkUyeU1RUTJCQ3ZqdUlHcndjVzUzeXlGdz0=Meppens Kapitän David Blacha war konsterniert: "Wir können uns nicht aufgeben. Wir können uns nicht ergeben und sagen, jetzt spielen wir nur noch La Paloma. Das darf nicht passieren. Wir müssen irgendwie ein Wunder schaffen. Wunder sind schon viele im Fußball passiert. Daran müssen wir glauben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RlZyU1ZWOXhGSm1pU0pGYmw4bXhzR3VyaDEvcTRHaTcrRVNEZUpGVk5KND0=Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDer 30.SpieltagSamstag, 01.04.2023Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: SV Wehen-Wiesbaden - FSV Zwickau, Erzgebirge Aue - VfB Oldenburg, RW Essen - SC Freiburg II, BVB II - Hallescher FC, Viktoria Köln - SC VerlSonntag, 02.04.2023Ab 12.45 Uhr: VfL Osnabrück - Dynamo DresdenAb 13.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof MannheimMontag, 03.04.2023Ab 18.45 Uhr: FC Ingolstadt - TSV 1860 München